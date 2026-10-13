Количество осужденных за повторное нетрезвое вождение снизилось в 2025 году

В 2025 году количество осужденных за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии уменьшилось на 16% в годовом выражении, пишут «Ведомости».
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