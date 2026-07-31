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«Питтсбург» о 40-летии Малкина: «С годами – как хорошее вино. С днем рождения, Джи!»

«Питтсбург» поздравил форварда Евгения Малкина с днем рождения. Сегодня, 31 июля,  нападающему исполнилось 40 лет.

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