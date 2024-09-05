Путин: нельзя возводить сначала заводы, а только потом социальные объекты

Нельзя возводить сначала заводы, а только потом социальные объекты. Об этом, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, информирует ТАСС.
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