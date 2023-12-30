Следственный комитет возбудил уголовное дело после обстрела Белгорода

По факту обстрела Белгорода в субботу, 30 декабря, Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по трем статьям — «покушение на убийство», «убийство», «умышленное уничтожение/повреждение имущества».
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