Цифровой двойник серийного убийцы разрабатывают в России

Global Look Press/Heinz Krimmer Российские ученые начали разработку компьютерной программы на основе искусственного интеллекта, которая сможет предсказывать место и время очередного преступления серийного убийцы, сообщают "Известия".
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