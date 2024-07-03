НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    Про БУЗИНУ в огороде и про Киевского ДЯДЬКУ писать как-то не хочется... Воистину, нельзя давать возможность выучивать...Мужчина в Германи...
  • Юрий Зубрин
    Потому что это говняное ВВС,каковым оно есть ,было и будет ....Морган о «Промахт...
  • leonid
    Действительно, а почему Мостовому не дать попровать тренировать, да хотя бы бесплатно или платить минимум. Чем он хуж...Александр Мостово...

Нидерланды в 1/4 Евро, дубль Демирала и победа Турции, Рублев психанул и проиграл 122-й ракетке мира, «Балтика» будет спонсором РПЛ, «Сент-Луис» продлил Бучневича и другие новости

Нидерланды в 1/4 Евро, дубль Демирала и победа Турции, Рублев психанул и проиграл 122-й ракетке мира, «Балтика» будет спонсором РПЛ, «Сент-Луис» продлил Бучневича и другие новости

1. На Евро-2024 завершилась стадия 1/8 финала. В последних матчах Нидерланды разгромили Румынию (3:0) с дублем Малена и гол и ассистом Гакпо, а Турция победила Австрию (2:1) благодаря дублю Демирала, причем Мерих забил на 1-й минуте самый быстрый гол в истории плей-офф ЧЕ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх