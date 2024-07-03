Нидерланды в 1/4 Евро, дубль Демирала и победа Турции, Рублев психанул и проиграл 122-й ракетке мира, «Балтика» будет спонсором РПЛ, «Сент-Луис» продлил Бучневича и другие новости

1. На Евро-2024 завершилась стадия 1/8 финала. В последних матчах Нидерланды разгромили Румынию (3:0) с дублем Малена и гол и ассистом Гакпо, а Турция победила Австрию (2:1) благодаря дублю Демирала, причем Мерих забил на 1-й минуте самый быстрый гол в истории плей-офф ЧЕ.
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