Мещанский суд Москвы арестовал бывшего чиновника челябинского миндора

Мещанский райсуд Москвы 18 апреля отправил в СИЗО бывшего экс-начальника правового управления миндора региона Алексея Плюту, проходящего по делу о хищении нескольких миллиардов рублей с дорожных контрактов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии