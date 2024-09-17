Власти России ответили на негатив к платным трассам

Власти России повысили удобство использования платной дороги Москва-Казань. Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин сообщил, что на трассе М-12 «Восток» открылись шесть многофункциональных зон дорожного сервиса.
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