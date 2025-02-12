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Царьград

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Супруги из Новосибирска решили завести детей после пьяной поножовщины

Супруги из Новосибирска решили завести детей после пьяной поножовщины

Женщина чуть не убила мужа, но тот отказался выступать против неё в суде.Бытовая, на первый взгляд, история получила необычную, но определённо счастливую развязку.

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