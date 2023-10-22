Как сделать комплимент мужчине, который он оценит: советы психологов

Разбираемся с психологами, как составить идеальный комплимент и как вообще их правильно делать. Стоит ли хвалить внешность мужчины? А что еще можно подчеркнуть, чтобы его порадовать? Чем отличаются комплименты для любимого от тех, которые мы делаем в переписке? Собрали исчерпывающий гайд с примерами, который поможет хвалить мужчин правильно.
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