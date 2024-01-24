Лавров заявил о «нудном» диалоге между Россией и США. О чем еще говорил глава МИД России на полях ООН?

Глава МИД Лавров заявил о почти полном отсутствии контактов между Россией и США Глава МИД РФ Сергей Лавров провел пресс-конференцию по итогам участия в мероприятиях Совбеза ООН и рассказал о «нудном» диалоге между Вашингтоном и Москвой.