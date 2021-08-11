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Источник URA.RU сообщил, что Колокольцев увеличил глубину инспектирования уральского главка МВД

Источник URA.RU сообщил, что Колокольцев увеличил глубину инспектирования уральского главка МВД

Российский министр внутренних дел Владимир Колокольцев ранее направил в Екатеринбург комиссию, призванную увеличить глубину инспектирования уральского главка.

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