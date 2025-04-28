Экс-советник Болтон: беседа Трампа и Зеленского стала разумным шагом к диалогу

Бывший советник президента США Джон Болтон поприветствовал встречу главы государства Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Риме, назвав ее "значительным шагом" к восстановлению отношений между лидерами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии