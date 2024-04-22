Южноуральцев напугал желто-зеленый налет на авто, домах и в воздухе

Жителей Челябинской области перепугала усеявшая улицы пыльца деревьев. Как передает корреспондент РИА «Новый День», налет желтого и зеленого цвета обильно усеял в воскресенье, 21 апреля, машины, окна и крыши в Челябинске, Сосновском районе, Копейске и ряде других муниципалитетах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии