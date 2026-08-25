📹⚡️Военное ведомство Армении опубликовало видеоматериалы, демонстрирующие текущее состояние парка многофункциональных истребителей Су-30СМ и штурмовиков Су-25 ВВС республики.
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📹⚡️Военное ведомство Армении опубликовало видеоматериалы, демонстрирующие текущее состояние парка многофункциональных истребителей Су-30СМ и штурмовиков Су-25 ВВС республики.