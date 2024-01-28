"Известия": в РФ стали чаще покупать технику из Турции, КНР и Белоруссии

Россияне стали чаще покупать бытовую технику из Турции, КНР и Белоруссии. Об этом пишут "Известия". По данным издания, среди холодильников лидирует Indesit, принадлежащий турецкой Arcelik, с долей почти 16%.
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