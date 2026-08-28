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Главное за ночь и утро 28 августа: БПЛА у Москвы и аэропорты на паузе

Главное за ночь и утро 28 августа: БПЛА у Москвы и аэропорты на паузе

Главное за ночь и на утро 28 августа — атака беспилотников на Севастополь, уничтожение двух БПЛА у Москвы и ограничения в российских аэропортах.

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