Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 712 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Тимофеев
    Тимофее Николай        Меня поражает шумиха о высказывании патриарха о русских и вере православной, сделал мол заявле...Патриарх Кирилл с...
  • Sergiy Che
    Думаете для пиндосов это "лучше"??)))Дело запахло поро...
  • Maxim Yushkin
    👍 И вообще (цитирую Библию): "Нет для Господа ни эллина, ни иудея."Патриарх Кирилл с...

«Лицедей обезумел»: Чем закончилась атака Storm Shadow по Крымскому мосту в «День народного единства»

«Лицедей обезумел»: Чем закончилась атака Storm Shadow по Крымскому мосту в «День народного единства»

Зеленский обещал мощно ответить за «гераниевую» катастрофу во Львовщине и удар по построению 128-й ОДШБр Александр Ситников Фото: сайт Минибороны Великобритании Ночью 5 ноября Повітряні Сили України направили пятнадцать своих ракет в сторону Керчи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
t
tatyanadavydkina
А кто капитуляцию подписывать будет? Все остальные нелигитимны.
Ответить
1 д.
Владимир Михальков
Юля Тимощенко подпишет!
Ответить
8 час.
Владимир Михальков
Да плевать где они сидят на то и щука в реке что бы карась не дремал!
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх