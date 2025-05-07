«Аэрофлот» предупредил россиян о возможных отменах или объединении рейсов

Специалисты сейчас занимаются стабилизацией расписания Из-за действия временных ограничений 7 мая на прилет и отправку рейсов в подмосковном аэропорту Шереметьево некоторые борты «Аэрофлота» были отправлены на запасные аэродромы.
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