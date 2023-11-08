Революционные биоподобные материалы: ученые создают будущее медицины Елена ВайленкоРоссийские ученые продвигают границы медицинской науки и технологии, представив инновационные биоподобные материалы, способные принимать нужную форму внутри организма.
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