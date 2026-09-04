Пассажирский автобус попал в массовое ДТП на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы, в районе Лефортово, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и двух легковых автомобилей.
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