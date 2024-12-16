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Олаф Шольц давай, до свиданья!

Олаф Шольц давай, до свиданья!

Чуть больше года продержался на посту федерального канцлера Германии Олаф Шольц. 65-летний профессиональный политик будет исполнять обязанности главы правительства до […] The post Олаф Шольц давай, до свиданья! appeared first on Медиакратия.

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