РЖД: на момент ЧП в поезде Мурманск — Петербург ехал 321 пассажир

РЖД уточнили информацию о количестве пассажиров в поезде, который оказался в чрезвычайной ситуации в Мурманской области: на момент происшествия в составе находился 321 человек, сообщили РИА Новости в компании.
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