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Хавбек «Спартака» Зорин об аренде в минском «Динамо»: «Абаскаль попросил показать спартаковскую школу на просторах белорусского футбола. Вроде получается»

Хавбек «Спартака» Зорин об аренде в минском «Динамо»: «Абаскаль попросил показать спартаковскую школу на просторах белорусского футбола. Вроде получается»

«Осознавал, что в сезоне у меня либо вообще не будет игрового времени, либо его будет крайне мало. Нужно было искать команду, где бы я чаще выходил на поле.

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