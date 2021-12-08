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Индия примет новый закон по регулированию криптовалют как имущества

Индия примет новый закон по регулированию криптовалют как имущества

Штамм «Омикрон» внушает тревогу индийским медикам; Индия будет участвовать в виртуальном «Саммите за демократию» Джо Байдена; три индийские компании вошли в топ-100 мировых продавцов оружия; исследование мирового неравенства назвало Индию «очень бедной и крайне неравной» страной со сверхбогатой элитой; распространяются слухи о содержании  нового закона о регулировании криптовалют; цифровой бизнес будущего принесет Индии триллион долларов — об этих и других событиях прошедшей недели расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

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