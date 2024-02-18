Украинское военное командование в спешном порядке отводит механизированные и пехотные подразделения с позиций, оборудованных в так называемом Орловском полумесяце.
ВСУ спешно отводят войска из Степового, Бердычей, Семеновки и Ласточкино
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛБ
Людмила Боченкова
зеля просит у запада оружие !!!!!!!!!!!какое оружие !?В Авдеевке всё оружие и технику бросили и еле ноги унесли да и то не все !кто то в плен сдался !раненых и убитых вообще бросили!
Ответить
15 час.
ИП
Игорь Петров
Пришёл белый пушной зверёк-П... ц!
Ответить
12 час.
Nikolay Zakharov
Куда отступают нацисты и где скапливаются,вот там их достать и добить не церемонясь,народ их страны давно ждёт освобождения и падения режима Зеленского
Ответить
8 час.
Свежие комментарии