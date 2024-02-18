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Несекретные материалы

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ВСУ спешно отводят войска из Степового, Бердычей, Семеновки и Ласточкино

ВСУ спешно отводят войска из Степового, Бердычей, Семеновки и Ласточкино

Украинское военное командование в спешном порядке отводит механизированные и пехотные подразделения с позиций, оборудованных в так называемом Орловском полумесяце.

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Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
зеля просит у запада оружие  !!!!!!!!!!!какое оружие !?В Авдеевке всё оружие  и технику бросили и еле ноги унесли  да и то не все  !кто то в плен сдался  !раненых и убитых вообще бросили!
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15 час.
ИП
Игорь Петров
Пришёл белый пушной зверёк-П... ц!
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12 час.
Nikolay Zakharov
Куда отступают нацисты и где скапливаются,вот там их достать и добить не церемонясь,народ их страны давно ждёт освобождения и падения режима Зеленского
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8 час.

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