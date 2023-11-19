Алтайский Минтранс с третьей попытки нашел подрядчика для ремонта здания ведомства

Подрядчик из Топчихи отремонтирует здание ведомства Министерство транспорта Алтайского края и "Алтайавтодор" с третьей попытки нашли подрядчика, который отремонтируют офисное здание на улице Папанинцев, 105, где базируются оба ведомства, а также Упрдор "Алтай".