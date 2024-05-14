Эксперт Фенуик: Кирби лукавит, когда говорит об отсутствии успехов ВС РФ под Харьковом

Французский военный аналитик Галлагер Фенуик, выступил в эфире телеканала LCI и сообщил о том, что координатор Совбеза Белого дом Джон Кирби крайне ошибся, когда поведал всему миру об отсутствии серьезных прорывов российской армии на Харьковском направлении.
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