Эксперт Фенуик: Кирби лукавит, когда говорит об отсутствии успехов ВС РФ под Харьковом

Французский военный аналитик Галлагер Фенуик, выступил в эфире телеканала LCI и сообщил о том, что координатор Совбеза Белого дом Джон Кирби крайне ошибся, когда поведал всему миру об отсутствии серьезных прорывов российской армии на Харьковском направлении.