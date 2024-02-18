Гордость Нижегородской области – народные промыслы: как сохранить и продвигать продукцию ремесленников

Государство прилагает усилия для сохранения и развития народных художественных промыслов: выставки, ярмарки, создание центров поддержки и развития ремесленников, финансовая помощь и субсидии для производителей.
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