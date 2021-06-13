Дюбуа о сезоне: «Первым скажу, что играл не так, как должен был. Это год разочарований, виноват только я сам»

Форвард «Виннипега» Пьер-Люк Дюбуа поделился мнением о своей игре в сезоне НХЛ. 22-летний нападающий был обменян в «Джетс» из «Коламбуса» по его ходу.
Популярные статьи
- Сизерон о совместном фото с бойфрендом: «В какой-то момент понял, что это может помочь многим молодым фигуристам или другим людям»
- Ягудин о количестве зрителей на «Алых парусах»: «Эти люди с тестами или вакцинированные? Пипец! Что, ###, происходит?»
- Алексей Ягудин о количестве зрителей на «Алых парусах»: «Эти люди с тестами или вакцинированные? Пипец! Что, ###, происходит?»
Свежие комментарии