Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Сорокин
    P.S. Ни одного имени. :-)) А олень-то голый, везде без маски гуляет. Ну, он же олень...Хореограф группы ...
  • Евгений Сорокин
    Ну, блин, какой-то конь педальный, точнее, олень плиточный решил поиздеваться над москвичами! А те, кто год назад пер...Хореограф группы ...
  • Прохожий по жизни
    Выбор цвета формы сборной - проблема. Красный, - раздражает противника, как тореадор быка. Белый , - сдаюсь без боя...Сборная России сы...

Дюбуа о сезоне: «Первым скажу, что играл не так, как должен был. Это год разочарований, виноват только я сам»

Форвард «Виннипега» Пьер-Люк Дюбуа поделился мнением о своей игре в сезоне НХЛ.  22-летний нападающий был обменян в «Джетс» из «Коламбуса» по его ходу.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх