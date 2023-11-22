Врач Проценко: все обратившиеся россияне получили помощь на постковидной платформе

Благодаря платформе постковидной реабилитации "Послевыписки.рф" более 5 млн россиян смогли получить профессиональную помощь в реабилитации после Covid-19 и других тяжелых вирусных инфекций, заявил главврач московской больницы "Коммунарка" Денис Проценко.
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