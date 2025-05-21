Рабочего раздавило металлическим листом на стройке в Новосибирске

Инцидент произошел на улице 2-ая ул. Шевцовой на стройке ООО «СК Горизонт». Как сообщает Государственная трудовая инспекция по Новосибирской области, при выполнении погрузочных работ металлических листов в кузов грузового автомобиля один лист сорвался и придавил рабочего.
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