«Помогают реконструировать прошлое»: в Египте обнаружили древние гробницы с золотыми амулетами и нетронутым саркофагом

Египетские археологи совершили находку, от которой у историков перехватывает дыхание. В районе Марина-эль-Аламейн (это примерно 100 км от Александрии) обнаружено 18 древних гробниц, 24 золотых амулета и главный трофей — запечатанный гранитный саркофаг длиной 2,5 метра.