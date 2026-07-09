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Мировое обозрение

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«Помогают реконструировать прошлое»: в Египте обнаружили древние гробницы с золотыми амулетами и нетронутым саркофагом

«Помогают реконструировать прошлое»: в Египте обнаружили древние гробницы с золотыми амулетами и нетронутым саркофагом

Египетские археологи совершили находку, от которой у историков перехватывает дыхание. В районе Марина-эль-Аламейн (это примерно 100 км от Александрии) обнаружено 18 древних гробниц, 24 золотых амулета и главный трофей — запечатанный гранитный саркофаг длиной 2,5 метра.

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