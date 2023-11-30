Развитые страны должны взять на себя инициативу по резкому сокращению углеродных выбросов -- МИД КНР

Пекин, 29 ноября /Синьхуа/ -- Развитые страны должны взять на себя инициативу в резком наращивании усилий по сокращению вредных выбросов, достичь нулевых углеродных выбросов гораздо раньше 2050 года и создать пространство для достижения развивающимися странами целей устойчивого развития.
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