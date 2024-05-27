Депутат Госдумы обвинил правительство Забайкалья в бездействии перед отопительным сезоном

Депутат Госдумы Андрей Гурулев в ходе прямого эфира ВГТРК заявил, что в правительстве края нет заинтересованных в подготовке региона к отопительному сезону, поскольку новый министр ЖКХ Александр Синкевич еще не имеет команды и не ознакомился с ситуацией.