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Штаб родительского контроля создан в Хабаровском крае

Штаб родительского контроля создан в Хабаровском крае

На сайте правительства Хабаровского края сообщается о создании штаба родительского контроля. Он собирается мониторить качество образования, питания, безопасность в школах, а также эффективность выполнения мероприятий нацпроекта «Образование».

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