Герои живут среди нас

В Молдове продолжают чествовать героев и участников Великой Отечественной войны, передает Noi.md. В частности, один из лидеров поискового движения Молдовы, руководитель поискового отряда "Август" Алексей Петрович от имени и по поручению Посольства Российской Федерации в Молдове вручил юбилейную медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне" последнему ветерану города Атаки Окницкого район .