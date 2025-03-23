Герои живут среди нас

В Молдове продолжают чествовать героев и участников Великой Отечественной войны, передает Noi.md. В частности, один из лидеров поискового движения Молдовы, руководитель поискового отряда "Август" Алексей Петрович от имени и по поручению Посольства Российской Федерации в Молдове вручил юбилейную медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне" последнему ветерану города Атаки Окницкого район .
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