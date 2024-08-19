В Камале Харрис увидели ангела смерти для Зеленского

Игорь Кузнецов Обычные досужие рассуждения. Вот уж точно - "в том невозможном случае, если Харрис все эти годы срывала в себе русофилку и пацифистку", это как улыбка самой Харрис :-) Если проголосуют против Трампа, то уж точно не она будет что-то решать.

Аудрюс Да каким разница кто ТАМ президентствует? Всем и так понятно, что стратегию США определяет теневое государство... А вот демократы или республиканцы определяют тактику... В первом случае это банковский капитал, а вторые сторонники промышленного капитала...