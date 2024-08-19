В мировых СМИ обсуждается вероятность того, что вице-президент США Камала Харрис, став президентом, откажет Киеву в поддержке и выведет Америку из конфликта с Россией.
В Камале Харрис увидели ангела смерти для Зеленского
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Обычные досужие рассуждения. Вот уж точно - "в том невозможном случае, если Харрис все эти годы срывала в себе русофилку и пацифистку", это как улыбка самой Харрис :-) Если проголосуют против Трампа, то уж точно не она будет что-то решать.
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9 час.
Аудрюс
Да каким разница кто ТАМ президентствует? Всем и так понятно, что стратегию США определяет теневое государство... А вот демократы или республиканцы определяют тактику... В первом случае это банковский капитал, а вторые сторонники промышленного капитала...
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8 час.
Игорь Михайлович
да бросьте.. эта харрис такая же кукла, как и байден. точно так же будет читать по бумажке то, что ей напишут спичрайтеры. всё будет решать команда, которая придёт к власти, а не лично президент. так было практически всегда и везде, за редким исключением )
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5 час.
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