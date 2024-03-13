На складе «Яндекс Маркета» появился новый робот со встроенной нейросетью

«Яндекс Маркет» сообщил о появлении на своём Суперскладе (Софьино-2) новой модели складского робота. С помощью робота под названием «Роборука» сервис планирует решать различные задачи — от разгрузки прибывшей партии товаров до их подготовки к отправке покупателям.
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