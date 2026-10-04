Hyperliquid получила свой первый резервный доход в размере $14,58 млн

Децентрализованная биржа Hyperliquid получила первый резервный доход в размере $14,58 млн. При сохранении сопоставимого уровня поступлений потенциальный годовой доход от этого источника может составить около $193 млн.
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