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Царьград

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Анна Пономарева: русские в Чехии сталкиваются с банковскими проблемами

Анна Пономарева: русские в Чехии сталкиваются с банковскими проблемами

Посол Анна Пономарева заявила, что русские граждане и дипломаты сталкиваются с трудностями при открытии и обслуживании банковских счетов в Чехии.

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