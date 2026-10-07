20-летний магнитогорец платил школьнице 450 рублей за закладки

20-летний житель Магнитогорска, страдающий наркозависимостью, с февраля по июнь 2026 года привлёк 14-летнюю школьницу к раскладке запрещённых веществ, обещая ей по 450 рублей за каждую закладку.
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