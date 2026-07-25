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SPORT24.ru

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Откровенное заявление Талалаева после поражения от ЦСКА: «Мы должны готовиться к другим местам»

Откровенное заявление Талалаева после поражения от ЦСКА: «Мы должны готовиться к другим местам»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев на пресс-конференции после поражения от ЦСКА со счетом 1:2 в гостевом матче 1-го тура российской Премьер-Лиги сделал откровенное заявление о будущем калининградской команды.

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