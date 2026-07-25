Откровенное заявление Талалаева после поражения от ЦСКА: «Мы должны готовиться к другим местам»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев на пресс-конференции после поражения от ЦСКА со счетом 1:2 в гостевом матче 1-го тура российской Премьер-Лиги сделал откровенное заявление о будущем калининградской команды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии