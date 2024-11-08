Почта России проанализировала результаты работы системы QR-кодов в Санкт-Петербурге

Жители получили более миллиона писем и посылок таким образом Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области получили более миллиона писем и посылок при помощи системы QR-кодов в сентябре-октябре 2024 года, передает «Мойка-78».
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