БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Азербайджанец пытался сжечь православный храм в Барнауле по заданию исламских террористов

Азербайджанец пытался сжечь православный храм в Барнауле по заданию исламских террористов

скриншот оперативного видео По данным следствия, 42-летний гражданин Азербайджана, действуя в интересах международной террористической организации, совершил попытку поджога одного из храмов краевой столицы с помощью зажигательной смеси.

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Комментарии
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Maxim
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