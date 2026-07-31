Азербайджанец пытался сжечь православный храм в Барнауле по заданию исламских террористов

скриншот оперативного видео По данным следствия, 42-летний гражданин Азербайджана, действуя в интересах международной террористической организации, совершил попытку поджога одного из храмов краевой столицы с помощью зажигательной смеси.
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