Улыбка отца и объятия сестер: как выглядит 17-летний сын Станислава Бондаренко на новых семейных фото

Аурелия Бондаренко (Алехина) поделилась снимками с семейного дня рождения. На домашних кадрах запечатлены её супруг, актёр Станислав Бондаренко, их дочери Алексия и Микаэла, близкие друзья, а также старший сын артиста от первого брака — 17-летний Марк.