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Царьград

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Мирошник: украинские БПЛА скидывают на Донбасс мины «новые лепестки»

Мирошник: украинские БПЛА скидывают на Донбасс мины «новые лепестки»

В ЛНР зафиксировали сброс «новых лепестков» от ВСУ.Украинские беспилотники начали разбрасывать на мирных территориях ЛНР и ДНР противопехотные мины нажимного действия, также известные как «новые лепестки».

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