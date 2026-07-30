Мирошник: украинские БПЛА скидывают на Донбасс мины «новые лепестки»

В ЛНР зафиксировали сброс «новых лепестков» от ВСУ.Украинские беспилотники начали разбрасывать на мирных территориях ЛНР и ДНР противопехотные мины нажимного действия, также известные как «новые лепестки».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии