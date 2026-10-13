В Чехии рассказали о трех рычагах давления Трампа на Украину

REUTERS/Eric Lee Президент США Дональд Трамп имеет три рычага давления на Украину, если глава киевского режима Владимир Зеленский откажется не наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).
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