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В Чехии рассказали о трех рычагах давления Трампа на Украину

В Чехии рассказали о трех рычагах давления Трампа на Украину

REUTERS/Eric Lee Президент США Дональд Трамп имеет три рычага давления на Украину, если глава киевского режима Владимир Зеленский откажется не наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).

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