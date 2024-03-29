Американская компания заявила об увеличении стоимости межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel из-за внесенных ВВС США изменений

Стоимость межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel, призванной заменить ракету Minuteman III, значительно увеличилась из-за внесения командованием военно-воздушных сил США определенных изменений в систему обслуживания.
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