Снег растаял вместе с асфальтом: Новосибирск уходит под воду с жителями

Лужи и ямы на тротуарах и дорогах изрядно подпортили жизнь новосибирцам в конце марта. По соцсетям расходятся новости – затопило вход в подземный переход, женщина провалилась в колодец, который не было видно из-за лужи.
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